Die Landesregierung hat die Aktion mit den Impfbussen verlängert. Das spontane Impfen werde gut angenommen. Die Tendenz sei steigend, teilte das Deutsche Rote Kreuz mit.

Am Samstag kommen wieder Impfbusse in die Pfalz für alle, die sich spontan impfen lassen wolle. Nach Angaben der Organisatoren soll das Angebot insbesondere auch von Kindern und Jugendlichen ab 12 Jahren, ihren Eltern und Verwandten zu Gute kommen. Geimpft werde ohne Terminvergabe nach dem bekannten Prinzip: Hingehen, ausweisen und Schutzimpfung erhalten, heißt es auf der entsprechenden Internetseite der Landesregierung. Mitzubringen ist lediglich der Personalausweis und nach Möglichkeit gerne auch der Impfpass. Minderjährige können nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten.

Familientag am Impfbus in Speyer und Haßloch

Jeweils ein Bus steht zum einen den ganzen Samstag über in Haßloch am Holiday Park und in Speyer am Technik-Museum. Die Erfahrung der vergangenen Wochen habe gezeigt: Vor allem 20- bis 50-Jährige wollten geimpft werden - aber auch Kinder und Jugendliche hätten sich mit ihren Eltern in die Warteschlange gestellt.

Weitere Termine mit dem Impfbus kommende Woche

Die Aktion ist bis zum 5. September verlängert worden. Auch die Pfalz wird bis dahin immer wieder von den Impfbussen angesteuert.

Am Montag und 30.8. steht er auf einem Edeka-Parkplatz in Ludwgshafen und beim Real in Landau, am Mittwoch, bzw. Donnerstag in Hettenleidelheim (1.9.) und in Bad Bergzabern (2.9.) jeweils beim Penny und beim Aldi in Hanhofen (2.9.). Und am Freitag 3.9. ist ein Bus am Penny in Böhl-Iggelheim umd am Samstag in Kirrweiler beim Aldi.