Wegen der gestiegen Corona-Fallzahlen gelten in Ludwigshafen ab Sonntag weitere Einschränkungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, hat der Inzidenzwert an drei aufeinander folgenden Tagen den Grenzwert von 35 überschritten. Daher seien Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ab sofort auf 350 Teilnehmer begrenzt. An Veranstaltungen im Freien dürften maximal 500 Menschen teilnehmen. Für den Schulunterricht gelte außerdem eine Maskenpflicht.