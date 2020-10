Vor wenigen Tagen hat die weiße Löwin ihre Zwischenstation in Landau verlassen. Jetzt ist Lea gut in Spanien angekommen - in einem Privatzoo. Von dort bekommt das Reptilium regelmäßig Informationen, wie es seinem ehemaligen Schützling geht.

Die weiße Löwin Lea ist in ihrer neuen Heimat in Spanien angekommen. Laut dem Landauer Reptilium geht es ihr dort gut. Der Geschäftsführer steht nach eigenen Angaben in täglichem Kontakt mit dem spanischen Privatzoo in Barcelona. Dort kann sie artgerecht versorgt werden.

Lea im Moment noch allein im Gehege

Laut den Informationen aus Spanien frisst Lea sehr gut. Sie liege in Barcelona aber im Moment noch gerne im Schatten, weil es dort wärmer ist als in Landau. Die Löwin ist zurzeit noch allein in einem Gehege untergebracht. Von dort aus soll sie die anderen Löwen erst einmal beschnuppern und Kontakt aufnehmen können.

6 Wochen Zwischenstation im "Reptilium"

Das genaue Abreisedatum in der vergangenen Woche war geheim gehalten worden, um Lea vor zuviel Aufmerksamkeit zu schützen. Die Löwin hatte im Landauer Reptilium sechs Wochen lang vorübergehend ein Zuhause gefunden.



"Lea muss schnellstmöglich zu Artgenossen, damit sie richtig spielen kann. Das könnten wir ihr vielleicht noch ein paar Wochen bieten, aber irgendwann wäre es gefährlich für uns." Uwe Wünstel / Geschäftsführer Reptilium Landau

Die weiße Löwin war Anfang September nach einem Unfall auf der Autobahn 5 zwischen Mannheim und Karlsruhe in einem Kleintransporter entdeckt worden. Das damals sieben Wochen alte Tier war auf dem Weg von seiner slowakischen Züchterin zu einem spanischen Käufer. Mittlerweile ist sie knapp drei Monate alt.