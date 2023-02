Fastnacht in Weisenheim am Sand: "Nicht dasselbe, wie mit Umzug"

Auch in Weisenheim am Sand ist in diesem Jahr der Fastnachts-Umzug - der Rieslingwurm - ausgefallen. Statt dessen wurde Straßenfastnacht im deutlich kleineren Rahmen gefeiert.

Die Straßenfastnacht in Weisenheim Am Sand wurde in einem umzäunten Bereich gefeiert. 3.000 Einlassbändchen sind im Vorfeld verteilt worden, auf 3400 Quadratmetern wurde gefeiert. Es herrschte eine ausgelassene Stimmung. Die Umzugsstrecke wurde trotzdem von einigen Feiernden abgelaufen, zum Beispiel der Frauentrupp "Knaggische Sandhasen". Eine der Frauen ist Claudia Storck. Für sie ist die Straßenfastnacht in Weisenheim am Sand kein Ersatz für den Fastnachtsumzug. Trotzdem haben sie und ihr Trupp Spaß.

Alle sind sich einig: Der Fastnachtsumzug fehlt

Auch einer der Organisatoren sagt, dass die Straßenfastnacht eine Alternative sei, aber überhaupt kein Vergleich zum Umzug, der jedes Jahr an die 10.000 Menschen nach Weisenheim am Sand lockt. Straßenfastnacht sei allenfalls eine Ergänzung aber kein Ersatz. Das bestätigen auch viele Feiernde. Sie haben Spaß, aber der Rieslingwurm fehlt.

Bis 18 Uhr wurde gefeiert. SWR

Maximal 3.000 Teilnehmer bei Straßenfastnacht zugelassen

Am Eingang wurde streng kontrolliert, damit nicht mehr der zugelassenen 3.000 Teilnehmer auf das abgesperrte Gelände kommen. Nur wer ein Bändchen im Vorfeld bekommen hatte, durfte auch rein. Das letztlich doch alles geklappt hat und in kleinen Maß gefeiert werden kann, dafür hat Julius Cäsar gesorgt - alias Holger Koob. Er ist als Ortsbeigeordneter zuständig für Feste in Weisenheim am Sand. Es sei viel Arbeit gewesen, mit den Organisatoren, der Verwaltung und den Ordnungskräften alles abzustimmen. Aber es habe sich gelohnt.

Bis 18 Uhr ging die Party, mit DJ, Showgruppen und Alkohol. Und im kommenden Jahr soll es auf jeden Fall wieder einen Umzug geben.