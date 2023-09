Nach Prügelei bei Weinwanderung in Freinsheim: Veranstalter wollen Konsequenzen ziehen

Nachdem am Wochenende im Kreis Bad Dürkheim eine Weinwanderung eskaliert ist, steht nun fest: Das wird nicht ohne Folgen bleiben.

Der Veranstalter der Weinwanderung in Freinsheim will aus der Massenschlägerei am Samstag Konsequenzen ziehen. Eine Sprecherin des Verkehrsvereins sagte, in den kommenden Tagen werde der Verein sich mit Polizei, Sicherheitsdiensten und Betreibern von Weinständen beraten. In Frage käme, künftig bei den Weinwanderungen mehr private Sicherheitskräfte als bisher einzusetzen.

Veranstalter: Eigentlich war es ein schönes Fest

Es sei traurig, dass die Veranstaltung wegen einer kleinen Minderheit negative Schlagzeilen bekommen habe, so die Sprecherin weiter. Zur Weinwanderung seien am Wochenende bis zu 12.000 Leute nach Freinsheim gekommen. Es sei ein überwiegend schönes Fest bei bester Stimmung gewesen.

Das war am Samstag in Freinsheim los

Bei der Weinwanderung am Samstagnachmittag hatten sich auf einem Feldweg in Freinsheim etwa 15 Männer geprügelt, zwei mussten mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Laut Polizei waren die Männer betrunken. Eine der Gruppen muss wohl eine Musikbox dabeigehabt haben. Bei dem Streit sei es dann um die Lautstärke der Anlage und um unterschiedliche Musikgeschmäcker gegangen.