Riesling-Schwämme und Saumagen-to-go: So steht man den Weinstraßen-Marathon durch

Gut 3.000 Läufer werden sich am Sonntag beim Marathon Deutsche Weinstraße auf der Strecke zwischen Bockenheim und Bad Dürkheim tummeln. Zwei Teilnehmer haben uns vorab erzählt, was sie antreibt.

Das Landesgartenschau-Gelände in Landau am Donnerstag: Es regnet, kaum ein Mensch ist draußen. Nur einer ist unterwegs, und das sogar im Laufschritt: Tobias Drescher bereitet sich auf den Weinstraßen-Marathon vor. Er hat gut 11 Kilometer hinter sich, wirkt aber kaum außer Atem. In der Woche vor dem Lauf lässt der 38-Jährige es eher ruhig angehen, sagt er: "Das sind dann nur drei kleine Läufe. In der Hochphase der Vorbereitung kommt man auch mal auf 110 gelaufene Kilometer in der Woche."

Pia Winkelblech und Tobias Drescher SWR

Drescher trainiert für den "Marathon Deutsche Weinstraße" der am Sonntag auf 42 Kilometer durch den Kreis Bad Dürkheim führt, von Bockenheim - dem Beginn der Deutschen Weinstraße - durch das Leiningerland und die Verbandsgemeinde Freinsheim bis zum Wendepunkt am Riesenfass in Bad Dürkheim.

Die Marathon-Distanz wird Tobias Drescher dieses Mal nicht laufen. Er nimmt in der Kategorie "Duo" teil, heißt: Er teilt sich die 42 Kilometer mit einer Laufpartnerin. "Sie ist eine Legende", sagt er.

100 Kilometer am Stück

Pia Winkelblech ist 48 Jahre alt. Sie läuft, seit sie 14 ist, und das mit großem Erfolg: In ihrem Laufkalender finden sich Einträge wie der Weinstraßen-Marathon, der Offenbacher Suppenschüssel-Crosslauf, aber eben auch die Weltmeisterschaft im 100-Kilometer-Straßenlauf bei Berlin, bei der sie vor zwei Jahren die beste deutsche Teilnehmerin war. Sie hat schon an Läufen in der Schweiz, in Frankreich, in Spanien, Italien und Rumänien teilgenommen. Aber Marathons? "Bin ich vielleicht drei gelaufen. Jedenfalls nicht viele." sagt sie. Sie ist Ultraläuferin: "Ultra heißt, alles länger als 42 Kilometer. Meine Lieblingsdistanz ist zwischen 60 und 80 Kilometern, meistens in den Bergen mit vielen Höhenmetern. Ein Marathon ist von der Länge für mich eher eine Trainingsdistanz."

Laufen bei Wind und Wetter: Warum macht man sowas?

Die beiden sind durchnässt vom Regen und frösteln leicht, weil sich ihre dünne Trainingskleidung fürs Laufen eignet, aber nicht fürs Rumstehen. Warum tun die sich das überhaupt an: Monatelang auf einen Tag hintrainieren, an dem man dem Körper zur Belohnung dann noch mal etwas mehr abverlangt?

Tobias ist inzwischen schon vier Marathons gelaufen. Dabei ist es noch keine drei Jahre her, dass er mit dem Sport begonnen hat. Er habe damals eine Frau beeindrucken wollen. "Heute ist sie meine Freundin, feuert mich bei den Läufen an und ich liebe sie sehr. Und das Laufen auch." Es mache ihm einfach Spaß, sich für die Strecke Ziele zu setzen, vor allem, was die Zeit angeht. "Für die 22 Kilometer am Sonntag peile ich so eine Stunde und 20 Minuten an. Wenn alles gut klappt, und es nicht viel Gegenwind gibt."

Gute Schuhe und stramme Waden SWR

Pia sagt, sie möge schlicht "alles" am Laufen: "Leute kennenlernen, Landschaften zu sehen – und die eigenen Grenzen zu überwinden. Das ist schon interessant, was das mit dem Körper macht. Wenn ich nicht regelmäßig laufe, werde ich unruhig."

Wird der Weinstraßen-Marathon zur Hitzeschlacht?

Beim Weinstraßen-Marathon am Sonntag werden fast 3.000 Läufer mit den Beiden auf der Strecke sein. "Das ist ein toller Lauf!" sagt Pia: "Es ist einfach schön von der Umgebung, es sind jede Menge Zuschauer dabei, das macht einfach Spaß!" Sorge bereitet ihr nur die Wettervorhersage: Richtig warm soll es am Sonntag werden, von 25 Grad ist die Rede. "Tobias und ich sind keine guten Hitzeläufer. So ein starker Umschwung, da hat der Kreislauf schon mit zu kämpfen."

Riesling gehört zum Marathon der Deutschen Weinstraße für Viele dazu Kreisverwaltung Bad Dürkheim

Dennoch haben die beiden genug Erfahrung, um in sich reinzuhorchen und es entsprechend langsam angehen zu lassen, sagen sie. Das rät Pia auch allen Läufern, die das erste Mal dabei sind: "Gerade am Anfang, wenn alles losläuft, ist eigentlich jeder zu schnell. Das kann unter solchen Bedingungen aber gefährlich werden. Deswegen: Tempo rausnehmen und viel trinken!"

Schwämme mit Riesling gefüllt Kreisverwaltung Bad Dürkheim

Aber vielleicht nicht unbedingt aus den mit Riesling gefüllten Schwämmen, die beim Weinstraßen-Marathon für die Läufer bereit liegen: "Alkohol entzieht dem Körper Wasser. Und man will ja auch nicht angetüdelt ins Ziel stolpern."