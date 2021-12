per Mail teilen

Unbekannte haben in einem Weinberg in der Südpfalz mehr als 500 Weinreben zerstört. Wie die Polizei mitteilt, wurde in dem Weinberg zwischen Klingenmünster und Klingen die Reben mutwillig zerschnitten oder mit einem Herbizid besprüht, sodass sie völlig unbrauchbar wurden. Die Polizei schätzt den Schaden auf 4.000 Euro.