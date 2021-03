Ab sofort können die Weinpakete für die Messe „Wein am Dom“ in Speyer bestellt werden, die in diesem Jahr erstmals online stattfindet. Die zwölf Pakete kosten je nach Weinart zwischen 29 und 79 Euro und enthalten sechs Flaschen. 2020 war „Wein am Dom“ wegen der Pandemie ausgefallen. Dieses Jahr präsentieren Weinexperten aus ganz Deutschland zwischen dem 9. und 11. April per Internet die Weine.