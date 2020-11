Die größte Weinmesse der Pfalz, "Wein am Dom" in Speyer, ist für kommendes Jahr abgesagt worden. Das hat einer der Veranstalter, die Pfalzweinwerbung in Neustadt, mitgeteilt. Die Weinmesse war für den 10. und 11. April 2021 geplant. Grund sei die weiterhin unvorhersehbare Entwicklung der Corona-Pandemie. Bei der Messe hätten sich zahlreiche Pfälzer Winzer in geschlossenen Räumen den etwa 4.000 Besuchern präsentiert. Alternativ ist eine Online-Veranstaltung geplant, sagte ein Sprecher. Zudem wird die Pfalzweinwerbung nicht mit 60 Winzern an der ProWein-Messe im März in Düsseldorf teilnehmen.