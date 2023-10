Pfälzische und Deutsche Weinköniginnen beim großen Winzerfestumzug mit dabei

Der Höhepunkt des Weinlesefestes in Neustadt ist am Sonntag der große Winzerfestumzug. Eineinhalb Stunden lang ziehen rund 100 Gruppen und Festwagen durch die Innenstadt.

Es wird auf jeden Fall königlich werden, beim diesjährigen Winzerfestumzug in Neustadt. Mit einem eigenen Wagen dabei ist die neue Deutsche Weinkönigin Eva Brockmann aus Franken. Und auf einem zweiten Prunkwagen fahren die neue Pfälzische Weinkönigin Charlotte Weihl und ihre Weinprinzessinnen Laura Götze und Hanna Spies mit.

Aber auch völlig andere Hoheiten haben sich angekündigt, darunter eine Bierfestweinkönigin, eine Mandelblütenkönigin und eine Zwiebelkönigin.

Rund 100 Zugnummern am Start

Insgesamt besteht der Winzerfestumzug in diesem Jahr aus rund 100 Zugnummern. Darunter sind viele Fest- und Prunkwagen, aber auch Trachtengruppen und Musikkapellen. Alle haben sie das eine Thema: Wein und Erntedank. Der Festumzug beginnt um 13.30 Uhr an der Landauer Straße in der Nähe des Hauptbahnhofs und endet nach knapp drei Kilometern um 15 Uhr in der Maximilianstraße.

An der Zugstrecke gibt es auch zahlreiche Ausschankstellen. Die Stadt bittet die Besucher, sich gut zu verteilen und keine Bänke oder Tische aufzustellen, damit es nicht zu eng wird. Denn Neustadt erwartet wieder zehntausende Besucher, beim Festumzug im vergangenen Jahr waren es rund 75.000. Und Achtung Autofahrer: Die Innenstadt ist seit 12.30 Uhr gesperrt. Umleitungen sind aber ausgeschildert. Die Stadt rät, per Bahn anzureisen.

Schönster Wagen gesucht

Die Zuschauer können am Sonntag bestimmen, welches der schönste Festwagen ist. Abgestimmt wird entweder per Handy oder auf der Internetseite von Neustadt. Der SWR überträgt den Winzerfestumzug ab 15.15 Uhr im SWR Fernsehen Rheinland-Pfalz.