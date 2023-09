Deutsches Weinlesefest in Neustadt an der Weinstraße eröffnet

Neustadt an der Weinstraße feiert bis zum 9. Oktober sein traditionelles Weinlesefest. Los ging es um 11 Uhr mit der Eröffnung des Weindorfs am Hauptbahnhof.

Das Weindorf besteht aus sieben "Haiselschern", also Weinhäuschen im Fachwerkstil, und aus einer Musikbühne. Die Besucher können bei Live-Musik ihren Neuen Wein, die Wein- oder auch Saftschorle genießen. Dazu gibts Pfälzer Spezialitäten vom "Hauckemetzger". Das Weindorf hat freitags und samstags bis 24 Uhr geöffnet, an den anderen Tagen bis 22 Uhr. Der Eintritt ins Weindorf ist so wie bei fast allen Angeboten beim Weinlesefest kostenfrei.

Das Pfälzer Weindorf "Die Haiselscher"eröffnet am Freitag. Der Jahrmarkt mit Riesenrad folgt dann am Samstag, den 29.9.. © TKS GmbH

75 Jahre Wahl zur Weinkönigin: Vorentscheid am Samstag

Auch das gehört zum Weinlesefest: Am Samstag, ab 16 Uhr, stellen zwölf Kandidatinnen aus zwölf deutschen Weinbaugebieten im Saalbau in Neustadt ihr Wissen und ihren Charme unter Beweis, bei der Vorentscheidung zur Wahl der Deutschen Weinkönigin. Nur fünf von ihnen können weiterkommen.

Sie werden dann am Freitag, dem 29. September, im Finale um die Krone der Deutschen Weinkönigin gegeneinander antreten. Wer live dabei sein will: Karten für die Vorentscheidung am Samstag und die eigentliche Wahl gibt es bei der Tourist-Info Neustadt für 43 Euro und 49 Euro. Außerdem wird die Wahl am 29.9. um 20:15 Uhr im SWR-Fernsehen übertragen.

Neustadter Spiegelpalast: 111 Weine zum Probieren

Am Donnerstag, dem 28. September, öffnet der historische Spiegelpalast samt Garten auf dem Hetzelplatz seine Pforten. Zum Probieren stehen insgesamt 111 Weine zur Wahl, aus Neustadt, der Pfalz, den anderen deutschen Anbaugebieten und der ganzen Welt. Dazu gibt es kleine Konzerte von Jazz über Blues und Pop bis hin zu Weltmusik. Außerdem gibt es einige Programm-Highlights beispielsweise am Sonntag, 1. Oktober, eine Matinée mit 14 Jungwinzern, die ihre neuen Weine vorstellen. Und am Dienstag, den 3. Oktober, können die Gäste des Spiegelpalast beim "Sparkling Wine-Day" unter 100 verschiedenen Sekten ihren prickelnden Favoriten wählen.

Jahrmarkt zum Weinlesefest: 30 Schausteller und Fahrgeschäfte

Am Freitag, dem 29. September, wird dann auch der Rummel neben dem Bahnhof eröffnet. Mit dabei sind alte Bekannte wie Riesenrad, Ketten- und Kinderkarusell, Autoscooter und natürlich jede Menge Buden.

Am 29. September geht es los mit dem Jahrmarkt aauf dem Weinlesefest in Neustadt. Hier mit beleuchtetem Riesenrad und Kettenkarusell. © TKS GmbH

Höhepunkt in Neustadt: Großer Winzerfestumzug zum Abschluss

Zum Abschluss des Weinlesefests zieht laut Veranstalter wieder Deutschlands größter Winzerfestumzug durch die Innenstadt. Mit dabei sind die frisch gekrönten Pfälzische und Deutsche Weinköniginnen in ihrem Prunkwagen. Insgesamt sind 100 Zugnummern angemeldet, davon 42 Wagen, sagte Malte Ehlen vom Stadtmarketing. Los geht es ab 13:30 Uhr.

Der Winzerfestumzug am Sonntag, 8. Oktober, wird auch in diesem Jahr wieder ab 15:15 Uhr im SWR-Fernsehen übertragen. © Stadtmarketing Neustadt

Die Sorge, dass viele Vereine in diesem Jahr ohne Festwagen kommen, weil die neue Anforderungen und Auflagen zu hoch sind, habe sich für Neustadt nicht bestätigt. "Wir haben vorher mit dem TÜV zusammengearbeitet und die Vereine unterstützt", so Ehlen.

Achtung: Haltestellen wegen Weinlesefests verlegt

Wer mit dem Bus unterwegs ist, kann bis Donnerstag, 12. Oktober nicht mehr am Hauptbahnhof ein- und aussteigen. Die meisten Buslinien halten stattdessen in der Landauer Straße. Nähere Informationen dazu und zum Festprogramm finden Sie auf der Internetseite der Stadt Neustadt unter dem Punkt "Programm Deutsches Weinlesesfest 2023".