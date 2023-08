Südlich von Meckenheim im Landkreis Bad Dürkheim beginnt am Montag offiziell die Lese für den Federweißen in Deutschland. Die ersten Trauben wird die Pfälzische Weinkönigin ernten.

Der Ort, in dem die ersten Trauben für Federweißer geerntet werden, ist ein Weinberg südlich von Meckenheim (Kreis Bad Dürkheim). Es ist der offizielle Lesestart für den Federweißen in Deutschland, so ein Sprecher des Deutschen Weininstituts. Die ersten Trauben wird die Pfälzische Weinkönigin Lea Baßler aus Bad Dürkheim ernten. Dabei handelt es sich um Trauben der Sorte Solaris.

Federweißer hat in Neustadt Tradition

Anschließend wird der Wein in der Weinbiet Manufaktur in Neustadt-Mußbach gekeltert. Bei dieser Winzergenossenschaft hat Federweißer einen besonderen Stellenwert. Nach Angaben der Genossenschaft wird dort beim Hoffest in Neustadt Mußbach bereits seit 40 Jahren unmittelbar nach dem Start der Ernte der neue Wein ausgeschenkt - ein Event mit Live-Musik. Der erste Federweiße wird voraussichtlich schon am kommenden Wochenende ausgeschenkt.

Regen war gut für kommende Weinernte

Mit Blick auf die Qualität des Weinjahrgangs hat der Regen der vergangenen Wochen dem Wachstum der Trauben gut getan, so der Sprecher des deutschen Weininstituts. Details zur Qualität des Weins in diesem Jahr wollen die Weinexperten am Montag mitteilen, nachdem die gelesenen Trauben in der Genossenschaft in Neustadt-Mußbach gekeltert worden sind.

Weinreben blühen früher

Laut Weininstitut blühen die Weinreben aufgrund des Klimawandels immer früher. Dadurch verschiebt sich auch der durchschnittliche Lesebeginn immer weiter nach vorne. Auch 2022 und 2020 hatte die Ernte für den Federweißen Mitte August begonnen, 2018 sogar schon am 6. August.

Die Haupt-Weinlese in der Pfalz beginnt voraussichtlich Anfang September.