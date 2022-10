Neuer Weinjahrgang 2022: Wird Wein aus der Pfalz jetzt teurer?

Die Winzer in der Pfalz sind sich sicher: Der Regen im September hat die Weinernte gerettet. Die Winzer erwarten jetzt "filigrane Weißweine und tiefgründige Rotweine". Experten rechnen damit, dass der Wein um zehn Prozent teurer wird.

Bei der Bilanzpressekonferenz des Vereins "Pfalzwein e.V." in Freinsheim gab es am Dienstagabend weitgehend zufriedene Gesichter unter den Weinexperten. Obwohl im Juli und August in der Pfalz Hitze und Trockenheit herrschten und so gut wie kein Regen fiel, schätzen die Experten die Erntemenge beim 2022er Jahrgang auf bis zu 235 Millionen Liter Wein - und damit zehn Millionen Liter mehr als 2021. Ausschlaggebend dafür seien die starken Niederschläge im September gewesen. Allerdings seien einzelne Rebstöcke zuvor vertrocknet.

Regen im September - Glück für die Weinernte

Der September-Regen habe einen weiteren positiven Effekt gehabt. Der befürchtete, zu hohe Alkoholgehalt von etwa 14,5 Prozent habe sich nicht bewahrheitet. Die Winzer rechnen mit leichteren Weinen, die von den Verbrauchern bevorzugt würden. Trotz der Regenfälle seien die Reben und Trauben aber von Pilzkrankheiten und Schädlingen verschont geblieben. Unterm Strich sei die Weinlese in der Pfalz zwei Wochen früher beendet worden als 2021.

Was die Qualität des neuen Jahrgangs in der Pfalz betrifft, herrscht große Zuversicht. Erwartet werden "extrem starke" Weiß- und Rotweine. Fachleute sprachen von "filigranen Weißweinen" und "tiefgründigen Rotweinen."

Preise für Weinherstellung um 30 Prozent gestiegen

Wermutstropfen für die Winzer und letztlich auch für die Kunden sind die stark gestiegenen Preise für die Weinerzeugung. Nach Angaben des statistischen Bundesamts sind die Kosten in der Produktion um knapp 30 Prozent geklettert. Die Preise für Glas und damit für Weinflaschen, für Etiketten und für die Verpackungskartons seien in die Höhe geschossen. Auch der Diesel für die Traktoren im Weinberg sei erheblich teurer geworden. Klar aber sei, dass diese 30-Prozent-Erhöhung nicht in gleicher Höhe an die Kunden weitergegeben werde.

Weinexperte aus Neustadt: Wein wird zehn Prozent teurer

Der Neustadter Weinexperte Jürgen Oberhofer rechnet mit etwa zehn Prozent Preisaufschlag beim Pfälzer Wein. Eine, wie er sagt, "moderate Erhöhung". Dass die Verbraucher aus Sparsamkeit künftig auf Wein verzichten, befürchten die Fachleute nicht. Der Pfälzer Weinbaupräsident Reinhold Hörner sagte, "in schlechten Zeiten ist schon immer Wein getrunken worden."

Nicht ausgeschlossen ist, dass Weintrinker die Preise der Winzer in Zukunft genauer vergleichen und ihre Flaschen bei günstigeren Weingütern kaufen. Weingüter mit extrem hohen Preisen für Premiumweine werden sich laut Jürgen Oberhofer aber keine Sorgen machen müssen, denn es gebe viele gutverdienende Kunden. Betriebe aus dem gehobenen Segment müssten schon eher mit Einbußen rechnen, weil ihre Kunden zu preisgünstigeren Winzern abwandern.