Das Weinfest in Schweigen-Rechtenbach im Landkreis Südliche Weinstraße erhält in diesem Jahr die Auszeichnung als schönstes Weinfest der Pfalz. Das hat die Pfalzweinwerbung mitgeteilt. Das Weinfest trägt den Namen „Grenzenlos Wein“. Es findet statt auf der grenzüberschreitenden deutsch-französischen Weinbergslage Schweigener Sonnenberg. Die nächste Ausgabe des Weinfestes in Schwiegen-Rechtbach wird am kommenden Wochenende gefeiert.