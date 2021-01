Der Tourismusverein Südliche Weinstraße veranstaltet zum zweiten Mal in der Corona-Krise ein virtuelles Weinfest. Das „Weinfest für Dehäm“ wird am 26. Februar im Internet übertragen. Das zweite virtuelle Weinfest der Südlichen Weinstraße wird live aus dem Gloria Kulturpalast in Landau auf YouTube gestreamt. Der entsprechende Link wird ein bis zwei Tage vor dem Event auf der Internet- und Facebook-Seite des Tourismusvereins veröffentlicht, so eine Sprecherin. Die pfälzische Weinprinzessin Denise Grauer führt an dem Abend durch das 90minütige Programm. Zwei Weingüter stellen den Wein vor, den sich die Zuschauer vorab beim Tourismusverein Südliche Weinstraße bestellen können. Das Weinfest könne man aber auch ohne pfälzisches Genusspaket mitverfolgen, teilte die Sprecherin weiter mit. Es sind 1.000 Genusspakete erhältlich. Im vergangenen Jahr hatten insgesamt 2.700 Zuschauer das virtuelle Weinfest verfolgt.