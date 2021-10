Experten: Durchschnittlicher Pfälzer Weinjahrgang

per Mail teilen

Die Winzer können mit dem diesjährigen Weinjahrgang zufrieden sein. Nach Einschätzung von Weinexperten am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum in Neustadt gibt es trotz des regnerischen und kühlen Wetters dieses Jahr eine durchschnittliche Weinmenge.

Diese umfasst knapp 2,3 Millionen Hektoliter in der Pfalz.Vor allem die letzten warmen und trockenen Wochen vor der Ernte hätten dafür gesorgt, dass es höhere Weinmengen mit besserer Qualität gab, sagt Weinexperte Jürgen Oberhofer vom Dienstleistungszentrum DLR.

Ähnliches Wetter wie in den 90-er Jahren

Im September seien die Temperaturen im Schnitt mehr als ein Grad wärmer als in den vergangenen Jahren gewesen und dafür sei nur die Hälfte des Niederschlags gefallen. Aufgrund von Hagelschlägen und anderen Unwettern schwanke die Erntemenge von Betrieb zu Betrieb. In diesem Jahr hätten die Winzer entlang der Mittelhaardt höhere Mengen als die Winzer in der Südpfalz – normalerweise sei das umgekehrt.

Das Wetter insgesamt sei eher dem der 1990er Jahre ähnlich gewesen, so der Weinexperte. Das habe vor allem dem Riesling sehr gut getan.