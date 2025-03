Zu den Weinbergnächten werden in Bad Dürkheim am Freitag und Samstag wieder die Weinberge angestrahlt und es wird an Ständen Wein ausgeschenkt. In diesem Jahr gibt es eine Neuerung.

Der Wanderweg mit vielen Illuminationen ist sechs Kilometer lang und führt vom Dürkheimer Michelsberg bis zum Römischen Weingut Weilberg im Ortsteil Ungstein. Zwanzig Weingüter schenken dabei in beleuchteten Kuppelzelten ausgewählte Weine und Sekte aus. Heimatlichter GmbH Die Tickets dafür sind schon längst ausverkauft, aber Besucher dürfen auch ohne dieses Ticket kommen, müssen sich ihren Wein allerdings selbst mitbringen. Heimatlichter GmbH Lasertechnik beleuchtet Weinberge, Mauern und Bäume Die Weinberge sind mit Lasertechnik, Beamern und Leuchtwürfeln erhellt, auch Mauern wie zum Beispiel im Römischen Weingut werden angestrahlt und Effekte darauf projiziert. CC-BY Volker Fleckser Die Weinbergsnächte starten Freitag und Samstag ab 17 Uhr und Schluss ist um 23 Uhr. Die Stadt erwartet wegen des angekündigten guten Wetters bis zu 10.000 Besucher an beiden Abenden. Straßenbahnen nach Bad Dürkheim fahren im 20-Minuten Takt. Heimatlichter GmbH Neuerung: Der "WeinWandel" bei Tag Am Sonntag kann die Strecke unter dem Titel "WeinWandel" erstmals tagsüber abgelaufen werden. Dabei schenken die gleichen Winzer an ihren Ständen aus. Dafür brauchen die Weinfans kein Ticket. Jeder kann kommen und an den 20 Weinständen zum Festpreis Wein probieren. Das Weinglas dafür müssen die Besucher für fünf Euro an der Alten Stadtgärtnerei oder an den Ständen kaufen.