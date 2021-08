Am Weinbaucampus in Neustadt beginnen am Montag 53 Studenten das Bachelor-Studium Weinbau und Oenologie. Das sind laut Hochschule mehr als in den Vorjahren. Man sei sehr froh über diese sehr guten Studierendenzahlen, erklärten die Verantwortlichen. Die Pandemie habe sich nicht nachteilig auf die Bewerberzahlen ausgewirkt. Das duale Studium Weinbau und Oenologie besteht aus Hochschulkursen kombiniert mit einer klassischen zweijährigen Ausbildung zum Winzer.