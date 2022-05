Vor 75 Jahren verbarg sich in der Pfalz hinter jedem Hoftor ein kleiner landwirtschaftlicher Betrieb. Dort war der Weinanbau nur ein Teil der Arbeit und die war äußerst schweißtreibend.

Bernhard Wolff ist der Chef der BASF Weinkellerei. Und die BASF Weinkellerei ist dafür bekannt, dass sie so manche Weinrarität ihr Eigen nennt. So besitzt sie auch einen Wein aus den Gründertagen des Landes Rheinland-Pfalz vor 75 Jahren.

Verein ehemaliger Weinbauschüler Neustadt

1947: Jahrhundert-Jahrgang aus der Pfalz noch reine Handarbeit

Tatsächlich war das Jahr 1947 ein klimatisches Ausnahmejahr, weiß Wolff zu berichten. Im Mai war es schon sommerlich heiß, wie in diesem Jahr, der Sommer lang und trocken und der Herbst geradezu subtropisch. Heraus kam ein Weinjahrgang mit überirdischen Oechsle-Graden.

Ihn herzustellen war aber eine einzige Plackerei. Während heute Vollernter durch die Reben rauschen, war in den Gründertagen von Rheinland-Pfalz alles Hand- und Pferdearbeit. Mit dem Pferd wurde der Boden verarbeitet, per Hand wurden die Trauben gelesen und zur Weingenossenschaft oder zum Kelterhaus transportiert, erzählt Fritz Schumann, der 30 Jahre lang den Fachbereich Weinanbau am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum leitete.

Auf einem Anhänger aus Holz wurde der Rebensaft transportiert und er reifte natürlich auch in Holzfässern. SWR

Wein aus der Pfalz: giftiger Pflanzenschutz damals Alltag

Im Weinberg wurden die Trauben mit dem römischen Winzermesser, dem Sesel, oder mit der Schere abgeschnitten und in der sogenannten Logel, einem auf den Rücken geschnallten Korb aus Blech oder Holz, aus dem Weinberg herausgetragen, berichtet Fritz Schumann, der 30 Jahre lang den Fachbereich Weinanbau am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) in Neustadt geleitet hat. Auch der Dünger, damals einfacher Mist, wurde auf dem Rücken der Landwirte in den Weinbergen verteilt.

Was damals ohne irgendeinen Arbeitsschutz als Pflanzenschutz aufgebracht wurde, wäre heute undenkbar. So setzte man noch bis 1942 Arsen als Pflanzenschutzmittel ein und noch bis 1974 gab es Arsenanteile im Pflanzenschutz. In den 50 er und 60er Jahren erlitten daher viele Winzer schwere Erkrankungen, wie Tumorerkrankungen, die zum Tod führten, informiert Schumann.

Pfalz: Bauern hatten Vieh, Getreidefelder und Weinreben

Die landwirtschaftlichen Betriebe waren auch viel kleiner als heute und sie waren Mischbetriebe, das heißt neben Wein wurde auch Getreide angebaut und es wurden Milchkühe und Schweine gehalten, denn die Landwirte waren reine Selbstversorger. Gab es in den Gründerjahren von Rheinland-Pfalz im pfälzischen Ungstein bei Bad Dürkheim noch 50 Weinanbaubetriebe, gibt es heute noch fünf.

Auch sahen die Weinberge ganz anders aus als heute. Die Reben standen viel enger beieinander und waren viel niedriger: Sie endeten auf Nabelhöhe, wie der Önologe Schumann weiß. Grün war in den Weinbergen verpönt und wurde sorgfältig eliminiert. Wer zwischen den Reben Blumen und andere Pflanzen gedeihen ließ, galt als “Schlamper“.

Pfalz: Missernten damals viel häufiger

Zudem war die Winzer viel mehr vom Wetter abhängig als heute. War der Herbst nass und kalt, konnte man die Trauben, die zu faulen drohten, nicht in einer Hauruck-Aktion aus dem Weinberg retten, wie das mit der heutigen Technik möglich ist.

“Und man hatte damals auch gar nicht das Know-How von heute“, betont Wolff von der BASF. Mit dem heutigen Wissen über den Weinbau könne man in den schlechtesten Jahren noch einen guten Jahrgang produzieren, so der Weinfachmann. Damals habe kaum ein Winzer eine richtige Ausbildung genossen.