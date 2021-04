Zwei Forschungseinrichtungen in Neustadt und Siebeldingen im Kreis Südliche Weinstraße erhalten gemeinsam mit weiteren beteiligten Instituten insgesamt drei Millionen Euro zur Eindämmung von Pflanzenkrankheiten im Weinbau. Bundesministerin Klöckner vergab die Förderbescheide am Montag in einer Videokonferenz. In dem Forschungsprojekt geht es darum, rechtzeitig zu erkennen, wann die gefährliche Rebkrankheit „Goldgelbe Vergilbung“ in Deutschland auftaucht, damit sie effektiv bekämpft werden kann. Infizierte Zikaden übertragen die Krankheit und haben bereits in anderen Weinanbaugebieten in Frankreich, Italien und Österreich große Schäden angerichtet.