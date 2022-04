Pfälzer Wein wird teurer

per Mail teilen

Kunden von Pfälzer Weingütern müssen mit höheren Preisen sowie Verzögerungen beim Ausliefern des Weins rechnen. Wie die Weinbiet Manufaktur in Neustadt-Mußbach mitteilt, liegt das unter anderem am Flaschenmangel und den gestiegenen Energiekosten.

Der Geschäftsführer der Weinbiet Manufaktur, Bastian Klohr, steht seit Wochen in engem Kontakt mit Glashütten in ganz Deutschland, aber es sei unmöglich, genug Flaschen zu bekommen. Er habe Abfülltermine verschieben müssen. Engpässe gebe es auch bei Wein-Metallverschlüssen, -Papieretiketten und den Weinkartons aus Pappe. Eine große Bestellung aus Kanada musste die Winzergenossenschaft deshalb absagen. Der Kunde aus Übersee habe schon in vier Wochen den Wein aus Mußbach haben wollen. Aber das sei angesichts der aktuellen Situation unmöglich. Sorgen bereiten Geschäftsführer Klohr auch die stark gestiegenen Energiekosten. Preiserhöhungen für die Weinkunden seien daher nicht zu vermeiden.