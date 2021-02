Weil die Speyerer Weinmesse "Wein am Dom" wegen Corona auch in diesem Jahr nicht wie gewohnt stattfinden kann, planen die Macher im April eine Online-Ausgabe. An drei Abenden vom 7. bis 9. April soll die Messe live aus dem historischen Ratssaal in Speyer übertragen werden, kündigte die Pfalzweinwerbung, als einer der Veranstalter an. Verschiedene Moderatoren sollen dabei Weine aus der ganzen Pfalz vorstellen. Am Eröffnungsabend soll beispielsweise Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mit einer Sommelière auf der Bühne stehen, um Pfälzer Secco und Sekt zu präsentieren. Außerdem kann jeder wie auch bei virtuellen Weinfesten ab Mitte März ein Weinpaket zu den einzelnen Themen bestellen. Was genau drin ist und wie viel es kosten wird, ist noch nicht bekannt. Ebenfalls noch unklar ist, welche Weingüter und Genossenschaften bei der Online-Ausgabe von „Wein am Dom“ vertreten sein werden.