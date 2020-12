Dieses Jahr gibt es wegen Corona keine Zirkusvorstellungen im Winter. Der Landauer Weihnachtscircus hofft auf weitere Unterstützung aus der Bevölkerung.

Denn neben den entfallenen Vorstellungen der Weihnachtssaion, habe der Zirkus über das ganze Jahr kaum Einnahmen gehabt, so Direktor Jakel Bossert. Deswegen bittet der Circus auf seiner Internetseite jetzt um Spenden.

Novemberhilfe blieb bisher aus

Insgesamt 46 Tiere muss der Zirkus in seinem Winterquartier in Niedersimten versorgen, so Bossert. Auf die von der Bundesregierung angekündigte Novemberhilfe warte er noch, so Bossert. Wenn da nicht bald was kommt, wisse er nicht mehr, wie er weiter durchhalten soll.