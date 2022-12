Weihnachtsmärkte in der Pfalz: Sind Veranstalter bislang zufrieden?

Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen lockt laut Veranstalter zahlreiche Besucher an. Wie läuft das Weihnachtgsgeschäft in Speyer und Neustadt?

Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen punktet in diesem Jahr mit zwei Highlights bei den Besuchern: Es gibt ein Riesenrad am Berliner Platz und eine mehrstöckige Weihnachtspyramide mit sich drehenden Holzfiguren.

ZIemlich voll - der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen Lukom Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH

Traditionell öffnet der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen als erster im Land - in diesem Jahr bereits am 9. November. Nach Angaben der Ludwigshafener Kongress-und Marketing-Gesellschaft (LUKOM), die den Markt veranstaltet, hat die Stadt vor allem davon profitiert, als erste den Weihnachtsmarkt zu eröffnen. Aber auch danach habe die Zahl der Besucher weit über den Vorjahren gelegen. Die Schausteller seien durchweg zufrieden, so die LUKOM.

Die Veranstalter der Weihnachtsmärkte in Neustadt und Speyer sprechen auch von einer durchweg positiven Resonanz. Die wegen der Energiekrise leicht erhöhten Preise würden von den Besuchern akzeptiert. Die Karusselbetreiberin Anja Ruppert-Keller sagt, sie glaube, bei allen Besuchern überwiege die Freude, wieder ohne Einschränkungen feiern zu können.

Schausteller: Tolle Stimmung in Neustadt

Die Stimmung sei toll, sagte ein Sprecher der Schausteller in Neustadt dem SWR. Wenn das Wetter mitspiele, werde es hier am 22. Dezember einen sehr schönen Saisonabschluss geben. Im vergangenen Jahr war der Weihnachtsmarkt in Neustadt wegen Corona vorzeitig abgebrochen worden.