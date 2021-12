Speyer beendet Weihnachtsmarkt wegen Corona doch vorzeitig

Nach Neustadt und Landau hat jetzt auch die Stadt Speyer angekündigt, ihren Weihnachtsmarkt vorzeitig zu beenden. Gründe sind nach Angaben der Stadt die hohe Corona-Inzidenz und überlastete Krankenhäuser.

Speyer SWR

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) sagte, es stehe noch nicht fest, wann genau der Weihnachtsmarkt endet. Der Termin solle in der kommenden Woche gemeinsam mit den beteiligten Marktbetreibern festgelegt werden. Das vorzeitige Ende begründete Seiler mit der sich zuspitzenden Corona-Lage.

"In den Krankenhäusern kämpfen wir um das Leben der Corona-Kranken und auf das Straße feiern wir Weihnachtsmarkt. Diese Situation ist surreal."

Bereits am Sonntag eintägige Schließung

Der Speyerer Weihnachtsmarkt soll zunächst kurzfristig bereits am kommenden Sonntag geschlossen bleiben. Damit wolle die Stadt verhindern, das Besucher aus Neustadt oder Landau auf den Speyer Weihnachtsmarkt strömen. Denn dort seien die Weihnachtsmärkte dann ja bereits geschlossen.

Corona-Lage in Speyer spitzt sich zu

Die Zahl der mit Covid infizierten Menschen steigt in Speyer und der Pfalz offenbar stark an. Nach Angaben der ärztlichen Direktorin des Speyerer Vincentius-Krankenhaus waren in der vergangenen Woche von 200 durchgeführten PCR-Tests 40 Prozent der Ergebnisse positiv ausgefallen. Bei einer Stichprobe am vergangenen Mittwoch sei dann bei 70 Prozent der durchgeführten Tests Corona nachgewiesen worden.

Viele Pfälzer mit Corona symptomfrei

"Das ist eine ganz ernste Lage. Denn die Patienten hatten überwiegend keine Krankheitssymptome."

Leszinski geht davon aus, dass viele Menschen das Virus inzwischen unerkannt weitergeben. Hinzu komme, dass die amtlichen Corona-Zahlen nicht mehr mit der Realität übereinstimmten. Denn die Gesundheitsämter seien überlastet und könnten nicht mehr alle Infektionen melden.