Die Organisatoren des Ludwigshafener Weihnachtsmarktes haben die Zugangsregelungen der neuen Corona-Landesverordnung angepasst. Wie die Stadtmarketing-Gesellschaft LUKOM mitteilt, gibt es nun nicht, wie ursprünglich geplant, eine 2gPlus-Regelung, sondern freien Zugang für alle auf dem Weihnachtsmarkt, ohne Eingangskontrollen. Lediglich beim Anstehen an Ständen müssen die Besucher Masken tragen. Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt beginnt am Mittwoch als erster in der Pfalz.