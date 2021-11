Wie geht es weiter mit den Weihnachtsmärkten in der Pfalz?

Die Corona-Fallzahlen in der Pfalz steigen ungebremst. Neustadt wird seinen Weihnachtsmarkt deshalb schließen. Werden die anderen Weihnachtsmärkten in der Region diesem Beispiel folgen?

Der Frankenthaler Weihnachtsmarkt Pressestelle Pressestelle Frankenthal, Bolte

Auf den Weihnachtsmärkten in Ludwigshafen, Frankenthal, Bad Dürkheim und Landau gilt inzwischen 2G. Allerdings unterscheiden sich die Kontrollen, ob die 2G-Regel auch eingehalten wird. Auf den Weihnachtsmärkten in Ludwigshafen und Bad Dürkheim gibt es beispielsweise zentrale Eingänge für die Besucher. Dort kontrollieren Sicherheitskräfte die 2G-Nachweise und lassen sich auch die Personalausweise zeigen. In Frankenthal und Landau gibt es dagegen stichprobenartige Kontrollen durch Ordnungskräfte und Polizei.

Speyer verschärft am Corona-Auflagen

Die Stadt Speyer verschärft am Dienstag die Corona-Regeln auf dem Weihnachtsmarkt und im Bereich der Eisbahn von bisher 3G auf 2G. Außerdem soll in allen Bereichen, in denen die Besucher keine angemessenen Abstände einhalten können, - wie an den Buden oder auf der Eisbahn - Maskenpflicht gelten.

Speyer: Weihnachtsmarkt solange wie möglich offen halten

Die Stadt Speyer will den Weihnachtsmarkt für die Besucherinnen und Besucher solange es möglich ist anbieten. Pressesprecherin Lisa Eschenbach sagte dem SWR, die Stadt wolle durch das Angebot draußen verhindern, dass die Menschen sich in der Vorweihnachtszeit privat und in Innenräumen treffen. Die Lage sei aber dynamisch.

Oberbürgermeister Hirsch will Maskenpflicht ausweiten

Der Thomas-Nast-Nikolausmarkt in Landau ist auf mehrere Standorte in der Innenstadt verteilt. Oberbürgermeister Thomas Hirsch (CDU) hatte am Montag bereits angekündigt, die Maskenpflicht wegen der steigenden Infektionszahlen nicht nur auf dem Weihnachtsmarkt, sondern auch in der Landauer Fußgängerzone gelten soll. Eine entsprechende Allgemeinverfügung bereite die Stadtverwaltung gerade vor. Außerdem denke die Stadt über weitere Maßnahmen nach.

Der Bad Dürkheimer Christkindlemarkt verspricht einen Genuß für alle Sinne. Er findet am 30. November von 11 Uhr bis 21 Uhr und am 1. Dezember von 11 Uhr bis 18 Uhr statt. Die rund 130 Stände sind in der Friedrich- und der Luisenstraße in der Innenstadt aufgebaut. Pressestelle Stadt Bad Dürkheim

Bad Dürkheim ist sich unklar, ob Weihnachtsmarkt weitergeht

Die Stadt Bad Dürkheim hat Zweifel, dass der Dürkheimer Advent am kommenden Wochenende stattfinden kann. Falls die erwarteten neuen Corona-Auflagen das aber zuließen, will die Stadt die bestehenden zwei Zugänge zum Weihnachtsmarkt um einen dritten erweitern, um die Warteschlangen zu verkürzen.

Die Stadt Frankenthal und die Stadt Ludwigshafen denken nach eigenen Angaben noch nicht daran, ihre Weihnachtsmärkte zu schließen. Zurzeit seien auch keine weitere Verschärfungen der Corona-Regeln geplant.