Die Stadt Lambrecht hat ihren Adventsmarkt abgesagt. Eine SWR-Umfrage bei den Städten und Kommunen zeigt: Kaum einer scheint daran zu glauben, dass es ins diesem Jahr Weihnachtsmärkte wie früher geben wird.

Wenn es um den märchenhaften Adventsmarkt in Lambrecht geht, macht Marktmeister Udo Volz keine Kompromisse: "Ganz oder gar nicht!" Für dieses Jahr heißt das: Absage! Zu groß ist die Ungewissheit, wie sich die Corona-Lage in den kommenden Monaten entwickelt. Den Markt einzäunen und alle Besucher auf ihren Impfstatus zu kontrollieren, sei finanziell nicht zu stemmen. Eine abgespeckte Variante kommt für Volz auch nicht in Frage. Die Lambrechter hätten einen Ruf zu verlieren, sagt er: Aus dem ganzen Land kämen Leute mit der Erwartung, dass sie hier einen besonderen Adventsmarkt erleben könnten und er habe nicht vor, diese Erwartung zu enttäuschen. Da sage er den Markt lieber ganz ab. Auch aus Verantwortung gegenüber den Ausstellern: "Der Krippenbauer zum Beispiel, der müsste jetzt schon seine Figuren ordern. Wenn ich dem vier Tage vorher dann sage, der Markt findet wegen Corona doch nicht statt, dann hat der Mann ein finanzielles Fiasko".

Abwarten in Ludwigshafen

Die Sorgen, die die Lambrechter schließlich zur Absage getrieben haben, kann Markus Lemberger gut verstehen. Eines ist dem der Sprecher der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft aber wichtig: "Wir wollen einen Weihnachtsmarkt, und wir planen auch mit einem Weihachtsmarkt". Wie der aussehen könnte, ist die Frage. "Dass es einen Weihnachtsmarkt wie 2019 geben wird, groß, offen - Kommt alle her! – liegt zumindest nicht auf der Hand." Es komme halt drauf an, wie sich die Situation entwickelt, wie weit die Inzidenzen steigen und ob die Inzidenzwerte im Dezember als Kriterium überhaupt noch eine Rolle spielen. Für den Moment gestalte sich die konkrete Planung jedenfalls schwierig.

Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen SWR

Deidesheim: Entscheidung folgt

Vom traditionellen Deidesheimer Advent in engen Gassen und kuscheligen Hütten kann man sich für dieses Jahr offenbar schon jetzt verabschieden. Das könne er sich so nicht vorstellen, sagt Stefan Wemhoener, Chef des Touristikbüros. Stattdessen denke er unter anderem darüber nach, wie man den Markt etwas entzerren könne. Veranstaltungen in Winzerhöfen könnten demnach eine Alternative sein, bei denen das Geschehen dann leichter zu kontrollieren wäre, dazu vielleicht Buden im Schlossgarten oder einem der Parks. Im Gespräch seien auch Advents-Tickets, wie sie sie sonst für die lange Nacht der Museen ausgegeben werden. In jedem Fall solle es auch in Deidesheim in diesem Dezember ein Adventsangebot geben, nur wisse man noch nicht, wie es aussehen wird.

Der Deidesheimer Advent. Pressestelle Tourist Service GmbH, Deidesheim

Speyer: erst die Sommerferien, dann Weihnachten

Auch die Stadt Speyer will nach eigenen Angaben in der Adventszeit machen, was möglich ist. Beratungen zum Thema Weihnachtsmarkt sind angedacht, wenn alle aus dem Sommerurlaub zurück sind. Ein konkreter Termin sei dafür aber noch nicht ins Auge gefasst worden.

Immer was los in Landau...auch im Dezember?

Am Montag wird sich der Stadtvorstand mit dem Thema Weihnachtsmarkt befassen. Die Stadt plant demnach aktuell in verschiedene Richtungen, spielt mögliche Szenarien durch und überlegt, wie man den Dezember 2021 gestalten könnte. Schon jetzt wird in der Verwaltung die Frage diskutiert, wie das Geschehen ein Stück weit entzerrt werden könnte. Inzwischen habe man ja auch eine gewisse Erfahrung mit Alternativen: Statt den Weintagen, gab es das Weinerlebnis, statt Herbstmarkt gab es ein Riesenrad – es sei in jedem Fall immer was los in Landau.