Neue Corona-Landesverordnung: Was heißt das für Pfälzer Weihnachtsmärkte?

Keine Maskenpflicht, keine 3G-Regel und keine Personenbegrenzung auf den Weihnachtsmärkten in diesem Jahr. Wie reagieren die Organisatoren in der Pfalz auf die gelockerten Corona-Regeln?

Kopfschütteln in Deidesheim

Der Deidesheimer Stadtbürgermeister Manfred Dörr (CDU) kann über die neue Corona-Landesverordnung nur den Kopf schütteln. Er habe kein Verständnis , dass auf den kommenden Weihnachtsmärkten keine Corona-Regeln mehr gelten. Das sei "weltfremd von der Landesregierung", denn die Corona-Inzidenzen würden steigen: "Vor einem Jahr hatten wir weniger Ansteckung als jetzt und keinen Weihnachtsmarkt und einen harten Lockdown - und jetzt sind Zahlen enorm hoch!"

An den Wochenenden kommen zu Nicht-Coronazeiten nach Einschätzung von Dörr zwischen 220.000 bis 250.000 Besucher auf den romantischen Weihnachtsmarkt. Deshalb bleibt es in Deidesheim dabei: Der Weihnachtsmarkt findet hier in diesem Jahr nicht statt. Es soll lediglich kleine Hofmärkte bei Winzern geben.

"Uns ist der Gesundheitsschutz wichtiger, wir wollen kein Hotspot werden! Ein Weihnachtsmarkt zu veranstalten, wäre ohne Kontrollen unverantwortlich. Am Glühweinstand kann man keinen Abstand halten."

Ohnehin kämen die Lockerungen der Landesregierung zu spät. "Drei Wochen vor Beginn des Weihnachtsmarktes reicht nicht aus", so Dörr. "Man bräuchte ein halbes Jahr Vorlauf für die Vorbereitungen."

Zu wenige Weihnachtsmarkt-Stände in Neuleiningen

Zu spät seien die Corona-Regelungen auch für den Heimat- und Kulturverein in Neuleiningen (Kreis Bad Dürkheim) gekommen. Wochenlang habe der Antrag mit dem Hygienekonzept des Weihnachtsmarktes beim Kreis gelegen, so Barbara Knopp, Vorsitzende des Heimat- und Kulturvereines.

Der Kreis habe sich bislang wegen der fehlenden Ansage der Landesregierung nicht äußern können. Am Wochenende machten die Organisatoren dann einen Strich drunter - und sagten den Weihnachtsmarkt in Neuleiningen ab. Auch, weil einige Budenbesitzer abgesprungen seien. "Ein Weihnachtsmarkt mit wenigen Ständen macht für uns keinen Sinn. Wir sind zwar sehr traurig darüber, aber dieses Jahr bringt es einfach nichts."

Keine 3G-Regel auf Speyerer Weihnachtsmarkt mehr

In Speyer freut man sich über die neue Corona-Landesverordnung. Anders wie angekündigt, gibt es nun doch keine Maskenpflicht und auch keine 3G-Regelung. Allerdings bleibt es nach Angaben der Stadtverwaltung dabei, dass die Weihnachtsbuden weiter auseinander stehen, damit die Besucherströme entzerrt werden. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler appelliert allerdings an die Vernunft der Weihnachtsmarkt-Besucher.

"Auch wenn die Corona-Schutzmaßnahmen für Veranstaltungen unter freiem Himmel aufgehoben werden, ist die Pandemie noch nicht vorbei. Seien Sie sich dessen bewusst und verhalten Sie sich auch bei Ihrem Weihnachtsmarktbesuch umsichtig und nehmen Sie Rücksicht auf Ihre Mitmenschen."

Der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt vor der Pandemie. Pressestelle LUKOM GmbH

Ludwigshafen: Weihnachtsmarkt soll Mittwoch starten

Die Betreiber des Weihnachtsmarktes in Ludwigshafen waren nach eigener Aussage überrascht von den Lockerungen der Landesregierung. Die Stadtmarketing-Gesellschaft LUKOM teilte mit, sie wollte bislang eine 2G-Plus-Regelung einführen. Der Weihnachtsmarkt wäre dann nur für Geimpfte, Genesene und eine gewisse Anzahl getesteter Besucher zugänglich gewesen. Nachdem die Landesregierung gestern die Corona-Regeln im Freien gelockert hat, will die LUKOM ihre Pläne bis Anfang nächster Woche noch einmal überarbeiten.

Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen soll am nächsten Mittwoch mit 40 Holzhütten am Berliner Platz starten. Das sind 20 Stände weniger als 2019.