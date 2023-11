Lust auf Weihnachtsmärkte? Wir haben dieses Mal alle in der Vorder-und Südpfalz für Sie aufgelistet.

Weihnachtsmarkt Ludwigshafen

Der Weihnachtsmarkt in Ludwigshafen ist am 8. November gestartet und dauert noch bis 23. Dezember.

Thomas-Nast-Nikolausmarkt in Landau

Der Landauer Nikolausmarkt rund um den Rathausplatz. Pressestelle Stadt Landau

Der Weihnachtsmarkt in Landau öffnet seine Tore vom 24. November bis 21. Dezember.

Neustadt: Weihnachtsmarkt der Kunigunde





Der Weihnachtsmarkt in Neustadt an der Weinstraße Pressestelle Stadt Neustadt

Am 27. November bis zum 20. Dezember dauert der Weihnachtsmarkt der Kunigunde in der Neustadter Innenstadt rund um den Marktplatz.

Weihnachtsmarkt in Frankenthal

Der Weihnachtsmarkt in Frankenthal beginnt in diesem Jahr am 27. November und dauert sogar bis nach Weihnachten, bis zum 29. Dezember.

Speyer: Weihnachts-und Neujahrsmarkt

Winterlicher Weihnachtsmarkt in Speyer mit Blick zum Kaiserdom. Stadt Speyer, Pressestelle

Am 27. November startet der Weihnachtsmarkt in Speyer. Und weil der auch ein Neujahrsmarkt ist dauert er sogar bis zum 7. Januar.

Herxheim bei Landau (Kreis Südliche Weinstraße)

Der Weihnachtsmarkt in Herxheim Verein Südliche Weinstraße Herxheim

Klein, fein und kurz: Der Herxheimer Weihnachtsmarkt dauert nur drei Tage - vom 30. November bis zum 2. Dezember.

Bad Dürkheim: Dürkheimer Advent

Der Bad Dürkheimer Christkindlemarkt verspricht einen Genuß für alle Sinne. Er findet am 30. November von 11 Uhr bis 21 Uhr und am 1. Dezember von 11 Uhr bis 18 Uhr statt. Die rund 130 Stände sind in der Friedrich- und der Luisenstraße in der Innenstadt aufgebaut. Pressestelle Stadt Bad Dürkheim

Pünktlich zum 1. Dezember startet der Dürkheimer Advent, der bis zum 23. Dezember läuft.

Großkarlbach: Weihnachtsdorf

Das Weihnachtsdorf in Großkarlbach (Kreis Bad Dürkheim) ist beschaulich und dauert vom 1. bis 3. Dezember

Böhl-Iggelheim

Kurz und knackig - nur drei Tage dauert auch der Markt in Böhl-Iggelheim (Rhein-Pfalz-Kreis): vom 1. bis 3. Dezember.

Weihnachtsmarkt in Germersheim

Der Weihnachtsmarkt in Germersheim findet in zwei Akten statt: Vom 1. bis 3. Dezember und nochmal vom 8. bis 10. Dezember.

Lustadt, Großniedesheim und Martinusmarkt Ottersheim

In Rheinland-Pfalz starten nach einem Jahr Corona-Pause die ersten Weihnachtsmärkte. dpa Bildfunk Picture Alliance

Nur zwei Tage dauert der Weihnachtmarkt in diesen Orten: 2. und 3. Dezember.

Weihnachtsglanz in Neuleiningen und Altleiningen

Weihnachtsmarkt in Neuleiningen Gemeinde Neuleiningen

Der Markt in Neuleiningen sorgt am 2. und 3. Dezember sowie am 9. und 10. Dezember für Weihnachtsstimmung.

Wer noch nicht genug hat: Altleiningen veranstaltet seinen Markt am 16. und 17. Dezember - ganz romantisch..

Adventsmärkte in Deidesheim, Freinsheim und Haßloch

Diese Weihnachtsmärkte sorgen auf alle Fälle für Weihnachtsstimmung - sie finden an allen vier Adventswochenenden statt.

Nikolausmarkt in Edenkoben

Der Nikolausmarkt in Edenkoben dagegen nur am ersten und zweiten Adventswochenende.

Christkindelsmarkt in Kandel

In Kandel geht der Weihnachtsmarkt am 2. Dezember los und endet an Heiligabend.

Weihnachtsmarkt in Annweiler

Nur am 1. Dezember.

Lambrecht

Drei Tage dauert das Vergnügen - vom 1. bis 3. Dezember

Bobenheim-Roxheim und Limburgerhof

Die beiden Weihnachtsmärkte im Rhein-Pfalz-Kreis finden vom 8. bis 10. Dezember statt.

Knuspermarkt in Jockgrim

Auch vom 8. bis 10. Dezember, aber in der Südpfalz.

Bad Bergzabern: Karolinenmarkt

Zwei Adventswochenenden lang: 8. bis 10. Dezember und 15. bis 17. Dezember.

Rhodt unter Rietburg

Zieht sicher auch Touristen an und zwar am 9., 10., 16. und 17. Dezember.

Freckenfeld (Kreis Germersheim)

Hier kommt man am 9. und 10. Dezember zum Weihnachtsmarkt zusammen.

Lachen-Speyerdorf

Der Ortsteil von Neustadt stimmt mit einem Markt am 9. und 10. Dezember auf Weihnachten ein

Otterstadt im Rhein-Pfalz-Kreis

Weihnachtsmarkt nur am 10. Dezember.

Grünstadt und Rülzheim

Nur ein Adventswochenende - vom 15. bis 17. Dezember.

Hagenbach: St.Michaelsmarkt

Dieser Weihnachtsmarkt ist nur am 24. und 25. Dezember 24.12. u-25.12.

Bockenheim an der Weinstraße: Lichterglanz

Der Lichterglanz nur wirklich an Weihnachten: Am 24.und 25.Dezember

Gerolsheim (Kreis Bad Dürkheim)

Last but not least: Der Weihnachtsmarkt an Heiligabend und am 25.Dezember.