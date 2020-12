In der Vorder- und Südpfalz können wegen der Corona-Bestimmungen mehrere Weihnachtsfeiern für einsame und bedürftige Menschen nicht stattfinden. Das haben die Organisatoren dem SWR bestätigt.

Die Organisatorin des „Weihnachtslichtes“ in Speyer sagte, es gehe ihr schlecht mit der Absage des Weihnachtsessens. In Speyer waren in den vergangenen Jahren 150 einsame Menschen zu einem Festessen eingeladen. Wegen der Hygienebestimmungen sei das aber in diesem Jahr nicht möglich. Auch die Weihnachtsfeier für Alleinstehende im Haus der Familie in Bad Bergzabern wurde abgesagt. Im Hof der Ludwigshafener Apostelkirche ist als Ersatz für die gemeinsame Feier in den Vorjahren eine feierliche Ausgabe der Suppenküche geplant. Allerdings müssen die Gäste ihre Suppe im Freien essen oder mit nach Hause nehmen, sagte die zuständige Pfarrerin dem SWR.