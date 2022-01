Weihnachtsbäume in der Pfalz werden abgeholt

In vielen Städten und Gemeinden in der Pfalz werden ab sofort die alten Weihnachtsbäume abgeholt. In den meisten Fällen werden sie kostenlos direkt vor der Haustüre mitgenommen. Der Wirtschaftsbetrieb Frankenthal etwa sammelt ab Freitag ausgediente Weihnachtsbäume ein - bezirksweise an den Tagen, an denen die Biotonnen geleert werden. In Neustadt können die Bäume nach Angaben der Stadt ab Freitag an neu eingerichteten und ausgeschilderten Sammelstellen abgegeben werden. Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen beginnt die ausrangierten Christbäume ab Samstag abzuholen. Die Stadtwerke Speyer und die Entsorgungsbetriebe Landau sammeln ab Montag abgeschmückte Tannenbäume neben den Biotonnen ein. Darüber hinaus gibt es in der Pfalz wieder viele Vereine, die die Bäume gegen eine Spende abholen, zum Beispiel im südpfälzischen Schwegenheim für die Aktion „Brot für die Welt“ oder in Römerberg-Heiligenstein für das Kinderhospiz Sterntaler.