Am Donnerstag beginnt mit Frankenthal die erste Kommune in der Pfalz mit der Abholung der Weihnachtsbäume. Wie in den meisten kreisfreien Städten werden die Bäume von den Entsorgungsbetrieben eingesammelt.

In Ludwigshafen erfolgt die Abholung der Weihnachtsbäume ab Samstag bis zum 15. Januar, je nach Stadtteil. Speyer und Landau beginnen damit erst in der kommenden Woche. In Neustadt wurden zahlreiche Sammelstellen eingerichtet, wo die Weihnachtsbäume abgelegt werden können. In den Landkreisen müssen die Bürger in diesem Jahr ihre Bäume selbst zu den Wertstoffhöfen bringen oder in der Biomülltonne entsorgen. . Die übliche Haustürsammlung durch Vereine oder die Feuerwehr entfällt coronabedingt fast überall. Ausnahmen sind im Landkreis Bad Dürkheim die Gemeinden Dirmstein, Dackenheim und Gerolsheim. Für alle gilt jedoch: die Bäume müssen restlos abgeschmückt sein.