Ludwigshafen: Der Weihnachtsmarkt ist eröffnet

Knapp sieben Wochen sind es noch bis Weihnachten. In Ludwigshafen startet die Vorfreude darauf jetzt schon: Der erste Weihnachtsmarkt in Rheinland-Pfalz öffnet.

Am Mittwoch am Mittag um genau 12 Uhr ist in Ludwigshafen der Weihnachtsmarkt gestartet - der erste in Rheinland-Pfalz. Ein Sprecher für den Weihnachtsmarkt sagte dem SWR, dass man in den beiden vergangenen Jahren sehr gute Erfahrungen mit dem frühen Start gemacht habe. Die Idee stammt noch aus der Coronazeit, als man die Besucher entzerren wollte, so der Sprecher. Aber man habe im vergangenen Jahr zum ersten Mal ausprobiert, den frühen Termin beizubehalten. Es sei ein voller Erfolg gewesen: Deutlich mehr Besucher und auch ein jüngeres Publikum.

Stand mit veganen Snacks auf dem Weihnachtsmarkt

Gerade für diese jüngeren Besuchern wurden in diesem Jahr einige Essenstände angepasst. Es gibt einen Stand der rein veganes Essen anbietet. Auch ein Fischstand ist neu hinzugekommen und ein Stand mit frisch gebackenem Handbrot, bei dem ein Belag direkt in den Teig eingebacken wird. Ansonsten steht erneut das 35-Meter hohe Riesenrad auf dem Weihnachtsmarkt, dass letztes Jahr zum ersten Mal da war, ebenso die zwölf Meter hohe Weihnachtspyramide mit geschnitzten Holzfiguren.

Am Volkstrauertag und am Totensonntag geschlossen

Der Weihnachtsmarkt dauert bis zum 23. Dezember. Er ist täglich von 12 Uhr bis 21:30 Uhr geöffnet. Nur am Volkstrauertag (19. November) und am Totensonntag (26. November) wird er, wie jedes Jahr, geschlossen.