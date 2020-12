Die katholischen und die evangelischen Kirchen in Ludwigshafen rufen die Gläubigen dazu auf, sich rechtzeitig für die Weihnachtsgottesdienste anzumelden. Nur so sei gewährleistet einen Platz zu bekommen.

Unangenehme Diskussionen an der Kirchentür am Heiligabend sollen vermieden werden, erklärte die evangelische Dekanin der Stadt Ludwigshafen, Barbara Kohlstruck. Von einem unangemeldeten Kirchenbesuch sei abzuraten. So dürften beispielsweise nur 60 Besucher in die evangelische Melanchtonkirche in der Innenstadt, wo sonst 200 Plätze bereitstünden. In die katholischen Kirchen Ludwigshafen strömen normalerweise an Heiligabend 1.000 Gläubige, in diesem Ausnahmejahr gibt es nur Platz für 400 Besucher, sagte Dekan Alban Meißner. Beide Kirchen betonten, sie würden sich bemühen, mehr Gottesdienste anzubieten und auch Angebote im Freien zu machen. Weihnachtslieder dürften nicht gesungen werden, weder drinnen noch draußen. Dafür gebe es aber kleine Ensembles, die Musik spielen.