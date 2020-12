Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz haben Bilanz ihrer Weihnachtsgottesdienste gezogen. Deutlich wenige Gläubige als erlaubt seien in die Messen gekommen, erklärten Kirchensprecher auf Anfrage.

Gottesdienste im Freien seien aufgrund des sehr schlechten Wetters an Heiligabend wenig besucht worden, erklärte ein Sprecher der evangelischen Kirche der Pfalz gegenüber dem SWR. Im strömenden Regen hätten Gemeinden diese zudem stark abkürzen müssen. Angebote in den Kirchen wurden zudem von manchen evangelischen Gemeinden aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen kurzfristig abgesagt. Dafür hätten Gläubige Online Angebote und Hausgottesdienste sehr gut angenommen. Auch im Bistum Speyer blieben an Weihnachten viele Kirchenbänke leer. Bereits angemeldete Gottesdienstbesucher seien den Messen ferngeblieben, so das Bistum. Auch im Dom habe man die erlaubte Anzahl von 100 Gottesdienstbesuchern nicht erreicht.