Im Zoo in Landau gibt es an Heiligabend zwar keine Bescherung, aber die Affen feiern mit eigenem Tannenbaum. Wo Besucher noch überall in der Pfalz an Weihnachten Tiere bestaunen können, erfahren Sie hier.

"Wir haben 365 Tage im Jahr geöffnet. Die Tiere sind ja auch immer da", so eine Mitarbeiterin des Zoos Landau. Besucher können dort an Heiligabend die Ziegen mit Leckerlis bescheren, den Sibirischen Tigern zusehen, wie sie durchs Gehege streifen oder der Familie Otter beim Herumtoben zusehen.

Die Öffnungszeiten an Heiligabend sind von 10 bis 15 Uhr, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist der Landauer Zoo von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

Wildpark Rheingönheim und Wild- und Wanderpark Silz

Auch der Wildpark in Ludwigshafen-Rheingönheim freut sich an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen über Besucher. Ziegen und Schafe nehmen auch dort gerne Leckerbissen entgegen, die man an der Kasse kaufen kann. Esel freuen sich darauf, gekrault zu werden, auf einem Rundweg durch den Wildpark kann man frei laufenden Hirschen und Rehen begegnen und mit etwas Geduld aus der Ferne auch Luchse beobachten.

Die Öffnungszeiten an Heiligabend und den Feiertagen: 9 bis 16 Uhr.

Luchs Paulchen ist der Neuzugang im Wildpark Rheingönheim Pressestelle Stadt Ludwigshafen

Der Wild- und Wanderpark in Silz (Kreis Südliche Weinstraße) hat dagegen an Heiligabend und dem ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. Dort können die Besucher dann ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag Wölfe und Wildschweine beobachten, frei laufenden Rehen, Hirschen und Mufflons begegnen und dabei auch noch durch den Pfälzerwald wandern.

Geöffnet ist der Park ab 10 Uhr, Einlass ist bis 16 Uhr.

Sea Life Speyer und Tiergarten Worms

Die Fische im Sea Life Speyer bleiben an Heiligabend unter sich, das Aquarium hat am 24.12. geschlossen. Am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag ist das Sea Life wieder ab 10 Uhr geöffnet.

Der Tiergarten Worms legt ebenfalls an Heiligabend eine Ruhepause ein. Los geht es für die Tiere auf dem Bauernhof hier, Waschbären, Erdmännchen, Lamas und Co am ersten Weihnachtsfeiertag von 9 bis 13 Uhr, am zweiten Weihnachtsfeiertag von 9 bis 17 Uhr.