Im Ostpark in Landau beginnt am kommenden Montag die Trockenlegung des sogenannten Schwanenweihers. Nach Angaben des Umweltamts ist der Park in der Innenstadt dann etwa zwei Wochen lang für Besucher gesperrt. Die Trockenlegung ist Teil eines umfassenden Sanierungskonzepts für den Ostpark. Zunächst werde das Wasser aus dem Weiher über einen Abfluss in die Kanalisation geleitet. Was übrig bleibt, soll abgepumpt werden. Gleichzeitig werde das Gewässer abgefischt. Das geschieht laut Umweltamt durch eine sehr schonende Fangmethode, indem eine Fachfirma die Fische elektronisch betäubt. Beim Trockenlegen könne es zu starken Geruchsbelästigungen für die Anwohner kommen. Denn im Weiher hat sich im Laufe der Jahrzehnte eine dicke, modrige Schlammschicht abgelagert. Eine Fachfirma wird später darauf Kalk ausbringen, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Im Frühjahr würden dann Blumensamen gesät. Bis zur eigentlichen Sanierung soll es ein Jahr dauern.