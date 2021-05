Ein Haftrichter am Amtsgericht Frankenthal hat Haftbefehl gegen einen Mann aus Ludwigshafen wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung erlassen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hat der 47 Jahre alte Beschuldigte am Sonntagmittag in der Innenstadt von Ludwigshafen mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen. Das 49-jährige Opfer sei in einem Krankenhaus operiert worden, Lebensgefahr bestehe keine. Der Mann sei am Danziger Platz mit seiner Lebensgefährtin unterwegs gewesen, bei der es sich um die ehemalige Freundin des mutmaßlichen Täters handele.