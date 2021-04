Ein junger Mann soll am Dienstag im Kreis Südliche Weinstraße bei einem Streit versucht haben, mit einem Messer auf einen anderen Mann einzustechen. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt mitteilten, wird dem 24-Jährigen versuchter Totschlag vorgeworfen. Er sei inzwischen in Untersuchungshaft. Am Dienstagnachmittag soll er im Ortszentrum von Klingenmünster vor einer Bankfiliale mit dem Messer in Richtung des Oberkörpers seines Kontrahenten gestochen haben. Der 30-jährige Mann habe den Angriff jedoch abwehren können. Er wurde laut Polizei nur leicht an der Hand verletzt. Der 24-Jährige Täter flüchtete, wurde abends aber noch festgenommen und am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt.