Ein wegen Totschlags verurteilter Mann aus Völkersweiler (Kreis Südliche Weinstraße) ist in Paraguay verhaftet und ausgeliefert worden. Jetzt sitzt er in einem deutschen Gefängnis.

Der heute 61-jährige war im November 2020 vom Landgericht Landau wegen Totschlags zu 6 Jahren und 10 Monaten Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah es damals als erwiesen an, dass der Lehrer seine Ehefrau nachts in ihrem Schlafzimmer mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt hatte. Das Ehepaar lebte zur Tatzeit in Trennung, bewohnte aber noch das gemeinsame Haus in Völkersweiler.

Das Gericht wertete die Bluttat damals als minderschweren Fall, weil der Mann laut psychiatrischem Gutachten völlig außer Kontrolle war und an einer depressiven Störung litt. Deshalb musste er nicht gleich in Haft.

Landeskriminalamt fahndete international nach Flüchtigem

Das Urteil wurde laut Ermittlungsbehörden im November 2021 rechtskräftig. Doch der Mann hatte die Haftstrafe nicht angetreten. Stattdessen hatte er sich wohl längst nach Lateinamerika abgesetzt. Seit Anfang 2022 suchten Zielfahnder des Landeskriminalamts in Mainz international nach dem Flüchtigen, unterstützt vom Bundeskriminalamt.

Das Landgericht in Landau. Im September 2020 begann dort der Totschlagsprozess gegen den heute 61-jährigen aus Völkersweiler. Im November war er zu einer Gefängsnisstrafe von 6 Jahren und 10 Monaten verurteilt worden. dpa Bildfunk picture alliance /Uwe Anspach/dpa

In Hotel in Paraguay gefasst

Vor etwa einem halben Jahr ist der Südpfälzer dann nach Angaben der Staatsanwaltschaft im südamerikanischen Paraguay aufgespürt worden. Örtliche Polizeikräfte haben demnach den Mann in einem Hotel in der Hauptstadt Asunción festgenommen. Anfang April sei er dann nach Deutschland ausgeliefert worden. Nun sitzt der Südpfälzer in einem deutschen Gefängnis - rund zweieinhalb Jahre nach dem Urteilsspruch in Landau.