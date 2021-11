Kommt die 2G-Regel für Krankenhaus-Besuche?

In den Ludwigshafener Krankenhäusern könnten die Besucherregelungen verschärft werden. Nach Angaben einer Sprecherin des Klinikums Ludwigshafen dürfen bald vielleicht nur noch Geimpfte und Genesene ihre Angehörigen im Krankenhaus besuchen.

Aktuell gilt in den Ludwigshafener Krankenhäusern noch die 3G-Regel. Wer seine Angehörigen besuchen will, muss also geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Wegen der steigenden Corona-Zahlen werde nun aber darüber diskutiert, die Besucherregelungen zu verschärfen, teilte die Sprecherin des Ludwigshafener Klinikums weiter mit.