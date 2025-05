Gesperrte Bahnstrecke bei Bad Dürkheim: Wann fahren wieder Züge?

Die Deutsche Bahn will Anfang Juni über den Zeitplan bei der Sanierung der Bahnstrecke zwischen Bad Dürkheim und Deidesheim informieren. Die Strecke ist seit Mitte März wegen Dachsen gesperrt.

Die Bahnstrecke zwischen Bad Dürkheim und Deidesheim war recht kurzfristig gesperrt worden. Grund waren Dachse und andere Wildtiere, die den Bahndamm gefährlich unterhöhlt hatten. Es stellte sich heraus, dass die Bahnstrecke dringend saniert werden muss. Zunächst war die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben davon ausgegangen, dass ein Streckenabschnitt von 1,9 Kilometern betroffen ist. Doch dann stellte sich heraus, das der Bahndamm auf zweieinhalb Kilometer komplett unterhöhlt ist.

Deutsche Bahn: Gleise sollen bis Anfang Juli abgebaut sein

Das habe eine ganze Reihe zusätzlicher Genehmigungen, Abstimmungen und Verträge nötig gemacht - Vom Vertrag für die Baustellenzufahrt über ein neues Umweltgutachten bis zum Bau von Reptilienschutzzäunen, so eine DB-Sprecherin auf SWR-Anfrage. Inzwischen sind zwar Bäume und Büsche entlang des Bahndamms gerodet. Die eigentliche Sanierung hat aber noch nicht begonnen.

Was nun geplant ist auf der Dachsstrecke bei Bad Dürkheim

Der Sprecherin zufolge soll die Baustelle bald eingerichtet sein. Dafür müssten unter anderem vier Zufahrtsrampen für den Bahndamm gebaut werden. Außerdem sei es nötig, die gesamten Gleise und technische Signalanlagen samt Kabel abzubauen. Zusätzlich müssten der Schotter im Gleisbett und auch ein Teil des Bodens abgetragen werden.

Gleise auf Dachsstrecke bei Bad Dürkheim bis Juli abgebaut?

Diese Arbeiten sollen voraussichtlich bis Anfang Juli fertig sein, so die Sprecherin. Danach komme eine Spezialmaschine zum Einsatz, die den Bahndamm stabilisieren soll. Wann endlich wieder Züge auf der Strecke rollen können, darüber machte die Sprecherin keine Angaben. Sie kündigte aber an, dass die Deutsche Bahn die Öffentlichkeit Anfang Juni informieren werde.

Ministerin Schmitt: Ohrfeige für DB auch beim Dachsproblem

In einer Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz hagelte es am Montag aus den Reihen der Parlamentarier Kritik für die Deutsche Bahn. Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) warf der Deutschen Bahn mangelnde Kommunikation, Unzuverlässigkeit und Kundenferne vor. Als Beispiele für Fehlplanungen und Kommunikationspannen nannte sie unter anderem das Stellwerk in Ludwigshafen und Dachsschäden an Bahndämmen. Die Ministerin forderte, dass die Kapazitäten auf der Schiene in Rheinland-Pfalz ausgeweitet werden müssten. Sie hoffe hierbei auf Unterstützung vom Bund.