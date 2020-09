In den Landkreisen Germersheim und Südliche Weinstraße sind seit dieser Woche mehr Schulbusse im Einsatz. Dadurch soll das Risiko einer Corona-Infektion in den Bussen verringert werden.

Die zusätzlichen Fahrzeuge folgen nach Angaben der Germersheimer Kreisverwaltung immer direkt den regulären Schulbussen. Das heiße, im Idealfall kämen jeweils zwei Busse gleichzeitig an den stark frequentierten Haltestellen an. Mit vier solchen Verstärkerbussen werde der Schülertransport auf der Strecke zwischen Wörth, Neuburg und Büchelberg entlastet. Außerdem würden auf 18 Strecken im Kreis Germersheim in dieser Woche die Fahrgäste gezählt, um den weiteren Bedarf an Bussen zu ermitteln.

Auch im Kreis Südliche Weinstraße werden seit dieser Woche fünf zusätzliche Busse eingesetzt - und zwar zwischen Landau und Bad Bergzabern sowie im Raum Annweiler.

Auch Stadt Landau will mehr Schulbusse

Auch die Stadt Landau will wegen überfüllter Busse im Schülerverkehr bis Ende des Jahres 15 Zusatzbusse einsetzen. Das hat der Stadtrat auf seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen. Die zusätzlichen Busse sollen zumindest bei einigen Linien das Risiko eindämmen, dass sich die Schülerinnen und Schüler in überfüllten Bussen mit dem Corona-Virus anstecken.

500.000 Euro zusätzliche Kosten für die Stadt

Das kostet die Stadt Landau nach eigenen Angaben bis Ende Dezember eine halbe Million Euro. Faktisch übernehme das Land damit nur die Hälfte der Kosten, statt der angekündigten 90 Prozent. Denn ein zusätzlicher Schulbus sei deutlich teurer als vom Land vorausgesetzt. Auch reichten die Zusatzbusse nicht aus, um das Problem überfüllter Schulbusse dauerhaft zu lösen. Um den Schulbusverkehr langfristig zu entzerren, prüft die Stadt nun, ob der Unterricht für alle Schüler ab der 8. Klasse etwa eineinhalb Stunden später beginnen kann.