Riesenenttäuschung im Holiday Park. Die Freizeiteinrichtung in Haßloch muss weiter geschlossen bleiben. Montagabend bekam der Park-Chef einen Brief, der ihn sehr ernüchtert hat.

Der Holiday Park hatte die Landesregierung gebeten, mit Zoos und Museen gleichgestellt zu werden, die unter bestimmten Bedingungen wieder öffnen dürfen. "Doch auf unsere Argumente wurde überhaupt nicht eingegangen", sagte Park-Chef Bernd Beitz dem SWR. "Stattdessen lobt das Land nur sich selbst."

Der Park-Chef ist sauer

Der Brief kommt vom Chef der rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, Clemens Hoch. Er berichtet von den Fortschritten, die das Land beim Impfen der Bürger mache. Jetzt gelte es für den Holiday Park, weitere Verbesserungen abzuwarten, schreibt er. Konkrete Bedingungen, unter denen der Park wieder öffnen dürfte, werden nicht erwähnt. "Wir sind weiter komplett ohne Perspektive", klagt deshalb Bernd Beitz.

dpa Bildfunk picture alliance/Markus Prosswitz / Masterpress/dpa

Notfalls geht es vor Gericht

Der Park-Chef hatte vergangene Woche gedroht, das Land Rheinland-Pfalz zu verklagen. Der Heidepark in Soltau, Niedersachsen, war mit einer Klage erfolgreich und durfte am ersten Mai wieder öffnen. Doch Beitz will zunächst weiter nach einer einvernehmlichen Lösung suchen. Er bekommt dabei Unterstützung vom Landrat des Kreises Bad Dürkheim, Hans-Ulrich Ihlenfeld und dem CDU-Landtagsabgeordneten Dirk Herber.

Land ignoriert Hygienekonzept

Von der Landesregierung ist Bernd Beitz enttäuscht: "Warum kommt niemand her und schaut sich unser Hygiene-Konzept an?", fragt er. Am Park hängen viele Arbeitsplätze: 50 festangestellte Mitarbeiter befinden sich in Kurzarbeit. Rund 700 Aushilfen haben derzeit keine Unterstützung.

Zu Halloween war der Holiday Park in Haßloch noch geöffnet. Nur zwei Tage später musste die Saison dann wegen Corona vorzeitig beendet werden. Holiday Park

Der Holiday Park in Haßloch ist seit dem 2. November 2020 geschlossen. Im Frühjahr 2020 war er außerdem vom 13. März bis zum 9. Juni dicht. Während des Sommers durften sich wegen der Corona-Pandemie nur maximal 950 Besucher gleichzeitig im Park aufhalten.