Ludwigshafen: Nachts gibt’s bei der Sparkasse kein Bargeld mehr

per Mail teilen

Weil so oft Geldautomaten gesprengt werden: Die Sparkasse Vorderpfalz schließt ab April über Nacht die Vorräume ihrer Filialen.

Die Sparkasse Vorderpfalz will ab heute schrittweise ihre Selbstbedienungs-Foyers in der Region von 23 Uhr bis 6 Uhr zusperren. Bislang gab es keine einheitlichen Öffnungszeiten, einige Geldautomaten waren 24 Stunden am Tag zugänglich.

Geldautomaten-Sprengungen häufen sich

Das Vorgehen sei eng mit den Sicherheitsbehörden abgestimmt. Die Sparkasse habe ihre Foyers zudem zusätzlich gesichert, um eine Sprengung bestenfalls schon im Vorfeld verhindern zu können. Die Sprengungen gefährdeten Menschen und verursachten enorme Schäden. Außerdem sollen die Automaten mit weniger Bargeld bestückt werden. Dadurch kann es laut Sparkasse vereinzelt Engpässe bei der Bargeldausgabe geben.

100.000 Euro Schaden sind bei der letzten Automaten-Sprengung in Ludwigshafen entstanden SWR

Nach Automatensprengung im März: Täter weiter flüchtig

Zuletzt war Mitte März ein Sparkassen-Automat am Fachmarktzentrum in Ludwigshafen-Rheingönheim gesprengt worden. Verletzt wurde niemand, aber der Schaden am Gebäude beträgt nach Schätzung der Polizei 100.000 Euro. Zwei Tatverdächtige konnten demnach inzwischen festgenommen werden, ein Dritter ist nach wie vor flüchtig.