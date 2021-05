Die Corona-Inzidenz in Speyer war vergangenen Freitag den fünften Tag in Folge unter 165. Die Stadt Speyer hatte empfohlen, sicherheitshalber erst nach den Pfingstferien wieder zu beginnen. Die Landesbehörde ADD hat aber anders entschieden. Speyers Bürgermeisterin und Bildungsdezernentin Monika Kabs appellierte an Lehrer und Schüler, die verstärkten Hygienemaßnahmen unbedingt durchzuhalten, damit die Infektionszahlen in Speyer nicht wieder steigen.