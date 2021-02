per Mail teilen

Rund 40 Personen sind am Samstag auf einem zugefrorenen Weiher bei Wattenheim Schlittschuh gelaufen. Weil das Eis dafür zu dünn war, rückten Polizei und Rettungskräfte aus und beendeten den Freizeitspaß. Viele der Eisläufer hätten zunächst wenig Verständnis dafür gezeigt. Ein Mann sei während der Räumungsaktion am Uferrand durch die Eisdecke gebrochen. Weil das Wasser dort aber nicht sehr tief gewesen sei, blieb er unverletzt. Die Polizei hat angekündigt, die zugefrorenen Gewässer in der Region weiter zu kontrollieren.