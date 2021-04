Nach dem großen Wasserrohrbruch in einer Hauptwasserleitung in Ludwigshafen sind die Reparaturarbeiten an der Leitung mittlerweile abgeschlossen. Das teilen die Technischen Werken mit. Ursache des drei Meter langen Risses am vergangenen Dienstag war offenbar Materialermüdung. Die Reparaturarbeiten am unterspülten Gleisbett der Straßenbahn dauern noch an.