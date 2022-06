Kälteres Wasser in Schwimmbädern

Im Wasser von mehreren kommunalen Schwimmbädern in der Pfalz wird es künftig ein paar Grad kühler. Die Betreiber wollen damit nach eigenen Angaben in der aktuellen Situation Strom sparen. So haben beispielsweise die Stadtwerke in Speyer die Wassertemperatur im Bademaxx um zwei Grad reduziert. Auch die Stadtwerke in Neustadt haben die Wassertemperatur im Stadionbad um ein Grad gesenkt. Auch der Rhein-Pfalz-Kreis kündigt nun an, in kommunalen Schwimmbäder während des Sommers die Wassertemperatur zu reduzieren. Um wie viel Grad genau, das hat die Kreisverwaltung noch nicht mitgeteilt. Die Schwimmbäder würden aber innerhalb des Kreisgebiets die meiste Energie aller Einrichtungen verbrauchen, so der zuständige Landrat Clemens Körner.